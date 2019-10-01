تسلمت مواطنة سيارة “جيب لكزس” من تركي آل الشيخ مالك نادي “ألميريا” بعد توقعها نتيجة المباراة الأخيرة للنادي بدوري الدرجة الثانية الإسباني.
وظهرت الفائزة وهي تتسلم السيارة بعد توقعها نتيجة المباراة التي انتهت بهدفين لنادي “قادش” مقابل هدف لنادي “ألميريا”، وأعربت عن شكرها لآل الشيخ وتمنياتها بالتوفيق لنادي ألميريا.
ويعلن تركي آل الشيخ قبل كل مباراة لنادي ألميريا في الدوري عن جائزة عبارة عن سيارة لمن يتوقع نتيجة المباراة، ويتم اختيار الفائز عن طريق السحب، ويختلف نوع السيارة قبل كل مباراة، وهذه المرة كانت السيارة من نوع “جيب لكزس”.
وفق “أخبار 24”.