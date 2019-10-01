مدير إدارة المساجد بالخرج يشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية على مشروع تكييف جامع الملك عبدالعزيز

قام فضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج الشيخ نواف بن صغير الشمري بجولة على جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج ظهر يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٢/١
تفقد من خلالها بعض احتياجات الجامع وخصوصاً مشكلة التكييف في الجامع والتي تمت معالجتها بمتابعة خاصة من قبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلةالشيخ الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حيث اعتمد معاليه مشروع تركيب عدد من المكيفات التي يحتاجها الجامع..
وقال في ختام الجولة التي قام بها :
أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور / عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وفضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ / سامي بن سليمان المشيقح لمتابعتهما الدائمة والمستمرة حتى تم معالجة الأمر بسرعة اعتماد مشروع تركيب عدد من المكيفات التي تفي باحتياج الجامع والتي تم تشغيلها يوم الخميس الموافق 20/1/1441 هـ والشكر موصول أيضاً لسعادة محافظ الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي على حرصه واهتمامه ومتابعته.