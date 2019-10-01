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أخبار الخرج > مدير إدارة المساجد بالخرج يشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية على مشروع تكييف جامع الملك عبدالعزيز
01/10/2019   6:47 ص

مدير إدارة المساجد بالخرج يشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية على مشروع تكييف جامع الملك عبدالعزيز

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قام فضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج الشيخ نواف بن صغير الشمري بجولة على جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج ظهر يوم الاثنين الموافق  ١٤٤١/٢/١
تفقد من خلالها بعض احتياجات الجامع وخصوصاً مشكلة التكييف في الجامع والتي تمت معالجتها بمتابعة خاصة من قبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلةالشيخ الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حيث اعتمد معاليه مشروع تركيب عدد من المكيفات التي يحتاجها الجامع..
وقال في ختام الجولة التي قام بها :
أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور / عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وفضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ / سامي بن سليمان المشيقح لمتابعتهما الدائمة والمستمرة حتى تم معالجة الأمر بسرعة اعتماد مشروع تركيب عدد من المكيفات التي تفي باحتياج الجامع والتي تم تشغيلها يوم الخميس الموافق 20/1/1441 هـ والشكر موصول أيضاً لسعادة محافظ الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي على حرصه واهتمامه ومتابعته.

مدير إدارة المساجد بالخرج يشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية على مشروع تكييف جامع الملك عبدالعزيز

أخبار الخرج
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