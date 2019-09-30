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أخبار محلية > صلاح خاشقجي: لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة لتحقيق العدالة الكاملة بمرتكبي جريمة قـتل والدي
30/09/2019   10:42 م

صلاح خاشقجي: لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة لتحقيق العدالة الكاملة بمرتكبي جريمة قـتل والدي

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أكد صلاح خاشقجي نجل جمال خاشقجي على ثقته المطلقة في قضاء المملكة لتحقيق العدالة كاملة بمرتكبي جريمة قـتل والده.

وقال صلاح خاشقجي في بيان تزامناً مع الذكرى السنوية لمقتل والده: “عام مضى على رحيل والدي الغالي سعى خلاله خصوم الوطن واعداءه في الشرق والغرب لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي”.

وأضاف: “لم يقبل والدي في حياته إي إساءة أو محاولة للنيل منهما ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله، وأكرر ما قلته سابقاً، لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء وساكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا لله ثم للوطن وقيادته”.وفق “أخبار 24”.

صلاح خاشقجي: لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة لتحقيق العدالة الكاملة بمرتكبي جريمة قـتل والدي

أخبار محلية
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