“وزير الشؤون الإسلامية” يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن حرمة الاتجار بالبشر

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم، خطباء الجوامع كافة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة يوم الجمعة القادمة عن موضوع ” حرمة الاتجار بالبشر”.
وحدد الوزير صور حرمة الاتجار بالبشر التي يجب أن تتناولها الخطبة: (العمل القسري، والتأخير في صرف حقوق العمالة)، وتأصيل المسألة من الناحية الشرعية، وذكر فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وتبيين مقاصد الشريعة في ذلك.
ويأتي توجيه آل الشيخ في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها. وفق “أخبار 24”.