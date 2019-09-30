استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ظهر اليوم الإثنين أحدث طائرة تنضم لأسطول الخطوط السعودية من طراز بوينج دريملاينر 787-10.
جاء ذلك بحضور مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، ومدير عام المطار، وعدد من القيادات الأمنية والتشغيلية.
وقالت “بوينج الشرق الأوسط” معلقة على الحدث: “نحتفل بمرحلة هامة من شراكتنا التي تمتد لنحو 75 عاما مع الخطوط السعودية، نحن فخورون بانضمام أول طائرة من طراز بوينج 787-10 دريملاينر لأسطول السعودية”.
وتُعتبر الطائرة هي الأولى من مجموع 8 طائرات من نفس الطراز ستنضم لأسطول الخطوط السعودية واحدة تلو الأخرى، ضمن صفقة بين الخطوط وبوينج الأمريكية تتضمن 15 طائرة من طراز (B777-300) في إطار أكبر برنامج لتحديث أسطول السعودية.
وتحوي مقصورة الطائرة 333 مقعداً لدرجة الضيافة، و24 لدرجة رجال الأعمال، تم تجهيزها بالكامل بأحدث وسائل الراحلة وتقنيات الاتصالات، لتوفير تجربة سفر ممتعة لضيوف الخطوط السعودية.
وفق “أخبار 24”.