“التجارة” تشهر بصاحب منشأة عرضت لحوماً فاسدة للبيع وتغرمه 100 ألف ريال

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية تعمل في تجارة منتجات اللحوم والمأكولات البحرية بمدينة حائل؛ بسبب عرض وبيع لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.
ونصّ الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل على فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال على صاحب المؤسسة، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري والتشهير بهم، داعية المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق التواصل معها عبر مواقعها الرسمية.وفق “أخبار 24”.