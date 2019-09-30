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أخبار الخرج > بالصور.. #بلدية_الخرج تغلق 9 محلات مخالفة وتصادر 70 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر
30/09/2019   9:52 م

بالصور.. #بلدية_الخرج تغلق 9 محلات مخالفة وتصادر 70 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر

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قام قسم الرقابة الصحية ببلدية محافظة الخرج خلال حملاته المكثفة على المطاعم والبوفيهات برصد مخالفات تدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين ومخالفات عدم تجديد التراخيص والشهادات الصحية وتم مصادرة ٧٠ كجم من المواد غذائية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الادمي و مصادرة ١٣٠ كجم لحوم ودجاج واسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم اغلاق 9 محلات لعدم وجود تراخيص ولعدم استيفاء الشروط الخاصة للمواد الغذائية
وتم تطبيق الغرامات على المخالفين بحدها الاعلى .
وكما وجه سعادة رئيس بلدية الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري بتكثيف استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهود والعمل المتواصل .

بالصور.. #بلدية_الخرج تغلق 9 محلات مخالفة وتصادر 70 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر

أخبار الخرج
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