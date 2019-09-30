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أخبار محلية > فيديو لآثار حـادث حريق محطة قطار الحرمين في جدة
30/09/2019   6:59 م

فيديو لآثار حـادث حريق محطة قطار الحرمين في جدة

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رصد مقطع فيديو ما خلفه حريق محطة قطار الحرمين بجدة من دمار طمس معالم المحطة ودمّر المنشأة عقب اندلاعه في جزء كبير من الدور الثالث والسقف.

وكانت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بالمحافظة قد استغرقت ساعات متواصلة لإخماد الحريق، حيث تعمل الفرق على تبريد موقع الحريق الذي شهد دماراً كبيراً.

من جانبه، أصدر أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وفق “أخبار 24” أوامر بتشكيل لجان للتحقيق في أسباب الحريق للرفع بها لخادم الحرمين الشريفين.

فيديو لآثار حـادث حريق محطة قطار الحرمين في جدة

أخبار محلية
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