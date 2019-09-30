نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، أول صورة التقطها لمحطة الفضاء الدولية.
وغرّد هزاع، الذي يُعد ثاني رائد فضاء عربي يشارك في رحلة إلى الفضاء، معلقاً على الصورة: “أخيراً أوثق حلمي من الجانب الآخر، لتكون أعين هزاع نافذتكم إلى الفضاء، بعدستي ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية”.
ويوجد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصور ضمن مجموعة من رواد الفضاء على المركبة الفضائية الروسية “Soyuz-MS 15″، التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي في رحلة إلى الفضاء تمتد إلى 8 أيام، بهدف إجراء عددٍ من التجارب العلمية في محطة الفضاء الدولية.
وفق “أخبار 24”.