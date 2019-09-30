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أخبار محلية > “التقاعد” توقع اتفاقية لتقديم مزايا للمتقاعدين.. منها عدم المطالبة بكفيل غارم
30/09/2019   5:35 م

“التقاعد” توقع اتفاقية لتقديم مزايا للمتقاعدين.. منها عدم المطالبة بكفيل غارم

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وقعت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية، لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال تمويل السيارات والأجهزة المنزلية.

وتتضمن الاتفاقية الموقعة مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، كلفة أجل خاصة بمتقاعدي المؤسسة، وإعفاء من الرسوم الإدارية، وتمويل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بتكلفة تساوي القيمة النقدية، وعدم المطالبة بكفيل غارم والإعفاء من الأقساط غير المستحقة حال الوفاة.

وأوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود الجهني أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والتي تأتي تحقيقاً لاستراتيجية المؤسسة 2022. وفق “أخبار 24”.

“التقاعد” توقع اتفاقية لتقديم مزايا للمتقاعدين.. منها عدم المطالبة بكفيل غارم

أخبار محلية
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