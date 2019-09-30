“الجزائية” تحدد الموعد النهائي للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم سعد الرويلي

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة، موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المواطن سعد بن شاحوف بن قربس الرويلي، ليكون عند الساعة 9:30 صباح يوم الأربعاء 02 / 03 / 1441هـ.
وأوضحت المحكمة أن الموعد الجديد جاء نظراً لتغيب المتهم، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها.
ودعت المحكمة، المدعى عليه، للحضور في الموعد المحدد، مؤكدة أنه في حال عدم حضوره ستحكم في الدعوة غيابياً، وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.