قدم قدم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم (الإثنين)أسرة وذوي الفقيد، يتقدمهم والده بداح بن عبدالله الفغم.
وقد عبر ولي العهد، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد، مؤكدا أن وفاة اللواء الفغم مؤلمة على الجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، سائلا الله أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته.
فيما أعرب والد وذوو وإخوان وأبناء اللواء الفغم عن عظيم تقديرهم لما عبر عنه ولي العهد من مشاعر طيبة ومواساته لهم في الفقيد.
سمو #ولي_العهد يلتقي أسرة #عبدالعزيز_الفغم رحمه الله معبرا عن تعازيه لهم مؤكدا سموه أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع منوها بتفانية وإخلاصه في أداء مهام عمله سائلا الله عز وجل أن يتقبله في فسيح جناته. pic.twitter.com/kLbIxdRzOP
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 30, 2019
وفق “أخبار 24”.