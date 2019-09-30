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أخبار محلية > إعلان نتائج القبول المبدئي للنساء على رتبة “جندي” بالدفاع المدني
30/09/2019   5:31 م

إعلان نتائج القبول المبدئي للنساء على رتبة “جندي” بالدفاع المدني

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي بالمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة “جندي”.

ودعت الإدارة، المتقدمات للإطلاع على نتائج القبول المبدئي وأسماء المبقولات، ومعرفة الأوراق المطلوبة والضوابط المرعية، عبر بوابة “أبشر – التوظيف” على الرابط .

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أعلنت في وقت سابق فتح باب القبول والتسجيل للعناصر النسائية على رتبة “جندي”، بالمديرية العامة للدفاع المدني، للعمل بمنطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.

إعلان نتائج القبول المبدئي للنساء على رتبة “جندي” بالدفاع المدني

أخبار محلية
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