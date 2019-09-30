بالصور.. نشر ثقافة العمل الحر والتسوق الذكي بنسائي انسان الخرج

تمشيآ مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبالتعاون مع بنك التنمية الإجتماعية بالمحافظة تم التحاق عدد من فتيات و أرامل فرع الخرج بدورة نشر ثقافة العمل الحر والتسوق الذكي ضمن البرامج المعتمدة لدى البنك التنمية حيث تُمكن المرأة لسوق العمل مستقبلاً وقد أقيمت الدورة في قاعة بيهايف بالمحافظة من قبل رئيسة القسم النسائي ببنك التنمية المدربة فايزة بنت محمد المطيري تطرقت إلى ماهو العمل الحر ، سمات رائد الاعمال الناجح، نموذج العمل التجاري ، والتسوق الذكي ، الفرق بين الحاجات و الرغبات ، كيف تصبح متسوق ذكي ، وفي نهاية الدورة تم السحب على جوائز للمتدربات وقدم الفرع شكرة لبنك التنمية الإجتماعية بالمحافظة ولرئيسة القسم الأستاذة فايزة المطيري لتعاونها لانجاح هذه الدورة ولإقامة دورات أخرى مستقبلًا بمشيئة الله تعالى لتمكين فتيات إنسان في سوق العمل .