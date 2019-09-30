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أخبار محلية > بالفيديو.. “الفيصل” يصف حريق محطة القطار بـ”الأمر الكبير”..ويؤكد: لن نستطيع إيقاف أحد دون سبب واضح
30/09/2019   5:30 م

بالفيديو.. “الفيصل” يصف حريق محطة القطار بـ”الأمر الكبير”..ويؤكد: لن نستطيع إيقاف أحد دون سبب واضح

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وصف أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل حريق محطة قطار الحرمين الشريفين بجدة بالأمر الكبير، مؤكداً أنه لم يتم حصر أضرار الحريق إلى الآن، خاصة وأن السقف مازال يتهاوى.‏

وأوضح الفيصل في تصريحات إعلامية، أن الطابق الأرضي والأول في حالة جيدة، بينما ‏الطابق الثاني والسقف هم الأكثر تضررًا من الحريق، مشددًا على أنه لا يستطيع أن يوقف ‏شخصاً معيناً دون سبب واضح. ‏

كان الأمير خالد الفيصل،‎ ‎ونائبه بدر بن سلطان،‎ ‎ومحافظ جدة، مشعل بن ماجد، تفقدوا اليوم ‏الآثار الناجمة عن حريق محطة قطار الحرمين.‎وفق “أخبار 24”..

من جانبها، أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع إيقاف الرحلات حتى إشعار آخر، وذلك ‏عقب الحريق الذي اندلع في محطة القطار بمحافظة جدة أمس (الأحد)‏، حيث نجحت فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة عليه ولم يُسجل وقوع أي إصابات‎.‎

بالفيديو.. “الفيصل” يصف حريق محطة القطار بـ”الأمر الكبير”..ويؤكد: لن نستطيع إيقاف أحد دون سبب واضح

أخبار محلية
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