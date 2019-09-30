أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن وجود رغبة اتحادية بتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بعنصرين أجنبيين أحدهما مهاجم صريح، في الوقت الذي تناولت وسائل إعلامية مغربية اسمي اللاعبين وليد الكرتي لاعب وسط فريق الوداد ومحمود بنحليب مهاجم الرجاء كمرشحين للانتقال للنادي السعودي.
ويحظى عدد من العناصر الأجنبية لفريق الاتحاد بعدم رضا جماهيري قياساً بالمستويات التي يقدمونها مع الفريق، الأمر الذي يشير إلى إمكانية إعادة تشكيل قائمة الفريق مجدداً في يناير (كانون الثاني) المقبل.
في حين أشار المصدر إلى إمكانية استعادة الاتحاديين خدمات محترفهم البرازيلي جوناس دي سوزا إلى جانب ضم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي خلال الميركاتو الشتوي.
كما أكد مصدر من داخل البيت الاتحادي أن تركيز إدارة ناديه ينصب حالياً على تهيئة اللاعبين نفسياً ومعنوياً وتلبية احتياجات الفريق في إطار مساعيها الرامية لإسعاد جماهيرهم بالنتائج والمستويات، منوهاً بعدم تفكير الإدارة الاتحادية بفترة الانتقالات الشتوية الحالية لكونها سابقة لأوانها، ولوجود أولويات تتطلب العمل عليها حالياً.
على الصعيد الفني، يحزم المغربي مروان دا كوستا حقائبه خلال الساعات القادمة للمغادرة إلى خارج المملكة للخضوع لمزيد من الفحوصات وتلقي العلاج في موضع الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.
وبدأ المدرب سييرا أمس الإعداد الفعلي للمواجهة من خلال الحصة التدريبية التي تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية وتوجيه اللاعبين لعدد من النقاط الفنية، بعدما اقتصر المران الذي سبقه على تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا في المباراة الماضية أمام الشباب.
وشرع سييرا خلال المران في رسم منهجيته التكتيكية للمباراة بعد وقوفه على جاهزية لاعبيه بناء على نقاط القوة والضعف الذي دونها بعد متابعته لعدة مباريات سابقة لمنافسه، في الوقت الذي اختتم سييرا المران بمناورة بعد توزيع اللاعبين لمجموعات طبقت جملاً فنية منوعة.
ويلتقي الاتحاد نظيره التعاون غداً في مواجهة مؤجلة من الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة» وسط تطلعات اتحادية بتمكن الفريق من خطف النقاط الثلاث والتمسك بجادة الانتصارات التي استهلها بعد النتائج السلبية بالفوز على الشباب بهدفين لهدف يوم الجمعة الماضي.
واحتفت إدارة الاتحاد قبل انطلاقة المران بالمشجع الاتحادي واللاعب السابق للنادي في كرة اليد عبد الله العنزي، حيث التقى اللاعبين، وتابع مران الفريق إلى جوار أنمار الحائلي رئيس النادي وأحمد كعكي نائبه، تأكيداً على الاهتمام التي توليه الإدارة بالجماهير الاتحادية التي تعدها الداعم الأول للكيان.
في الوقت الذي شهد موقع «مكاني» الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر المباراة إقبالاً جماهيرياً ضعيفاً حتى مساء أمس، حيث لم تتجاوز التذاكر المبيعة حاجز ألفي تذكرة، في الوقت الذي حددت قيمة التذكرة الموحدة بـ20 ريالاً.