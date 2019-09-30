الهويدي: لقاء الهلال والسد سيكون نارياً وعنوانه التحفظ الشديد

اعتبر مهاجم المنتخب الكويتي ونادي الهلال سابقاً الدكتور جاسم الهويدي المباراة التي ستجمع بين الهلال والسد مساء غد (الثلاثاء) في ذهاب نصف نهائي دوري آسيا عن غرب القارة بالقمة النارية والصعبة والتي ستكون مشروعة لجميع الاحتمالات، مبيناً أنها لا تخضع للمقاييس الفنية وستكون الكلمة للاعبي الفريقين في المباراة.
وقال: «الفريقان ليسا غريبين على بعض دوماً تجمعهم مواجهات عدة على مستوى القارة ويملكان سجلاً بطولياً كبيراً لذا ينتظر أن نشاهد لقاء ممتعاً، ودائماً لقاءاتهم له حسابات خاصة وتهتم به الجماهير الرياضية على مستوى آسيا لما يملكه الناديان من عراقة وشعبية كبيرة في المنطقة».
ووصف: «أتوقع لقاء ممتعاً لمشاهدية ونارياً من جميع النواحي خصوصاً بوجود نجوم كبار بالفريقبن سواء أجانب أو محليين وكذلك مدربان مميزان، ويواصلان التألق على مستوى الدوري المحلي بتصدرهم ووصولهم لهذة المرحلة من دوري أسيا».
وتابع: «نظراً لأهمية اللقاء سيكون التحفظ سيد الموقف في اللقاء وظروف الطرفين متساوية، وكلاهم يخشى تلقي هدف مبكر يصعب موقفهم والأمر الإيجابي أن الإياب سيكون بالرياض وهذه فرصة للخروج من موقعة الدوحة بنتيجة مريحة قبل الإياب».
وأضاف: «ما أخشاه على «الأزرق» عدم ظهور اللاعبين بالمستوى المرضي وتعرض بعضهم للإصابات وألا تكون جاهزيتهم حاضرة مما سيؤدي إلى تراجع في المستوى الفني تحديداً، خصوصاً الثنائي عبدالله عطيف وسلمان الفرج وكذلك الإيطالي جيوفينكو، إلا أن جميع هذه الظروف ستكون دافعاً قوياً للزعيم قبل المواجهة، والفريق على الرغم من عدم الاقتناع بالمستوى الا انه يعيش أجواء مثالية على مستوى النتائج والعمل الإداري».
وأردف: «الهلال عودنا في مثل هذة المواجهات أن يكون له رد قوي مهما بلغت ظروفه، وجميع خطوطه مقنعة باستثناء التنظيم الدفاعي يحتاج لبعض العمل من الجهاز الفني، ولدي تفاؤل كبير بالزعيم لمواصلة إسعاد جماهيرة»
واعترف الهويدي بأن مدرب الفريق الروماني رزافان لم يختبر حتى الآن وعليه بعض الملاحظات خصوصاً في التأخر في التبديلات وقناعته بمستوى وأداء بعض للاعبين خصوصاً مع هبوط مستواهم. وفق “الرياض”.
وطالب نجم الهلال السابق المدرب بإيجاد حلول جذرية لتراجع أداء الهداف الخطير الفرنسي قوميز بالفترة الأخيرة وإهداره الفرص بشكل غريب خصوصاً أنه هداف بالفطرة، وربما يكون اللاعب في وضع غير جيد نفسياً ويحتاج لتوجيهات من المدرب ومعرفة أسباب هذا التراجع.
واختتم حديثه: «مباراة الذهاب لن تشهد نتيجة كبيرة بين الفريقين وسيكون الحسم بالرياض، والهدوء مطلب من لاعبي الدفاع خصوصاً لتخفيف العبء على الفريق وعمل ارتداد منظم، ووضع الفريق مطمئن».