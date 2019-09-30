الهلال يصل قطر لمواجهة السد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، لمواجهة السد القطري الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وتقدم فهد بن نافل رئيس النادي بعثة الفريق الواصلة إلى العاصمة القطرية قبل يومين من المواجهة المنتظرة.
وكان الفريق العاصمي أنهى تدريبه الرئيس لمواجهة السد حيث فرض لوشيسكو على اللاعبين التسديد على المرمى من مسافات مختلفة.
وأخضع اللاعبين إلى تدريبات فنية تكتيكية من خلال مناورة على جزء من الملعب وسبق ذلك محاضرة فنية شرح خلالها المدرب الروماني للاعبين خطة لعبه. وفق “الرياضية”.
وبات نواف العابد خارج حسابات الروماني رزافان لوشيسكو مدرب الفريق، بعد أن بينت الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ.