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أخبار محلية > “الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن بالدمام
30/09/2019   1:16 م

“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن بالدمام

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نفذت وزارة الداخلية في الدمام اليوم (الإثنين)، حكمَ القتل قصاصاً بمواطن قَتل آخر، عمداً وعدواناً وذلك بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات أدت إلى وفاته.

وأوضحت الوزارة أن سلطات الأمن ألقت القبض على المدعو/ يوسف بن جمعان بن سعيد العمري، لإقدامه على قَتل عبد الله بن عوض بن محمد القحطاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وأضافت أن الجاني أُحيل إلى المحكمة الجزائية، التي قضت بالقتل قصاصاً بحقه، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم اليوم بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن بالدمام

أخبار محلية
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