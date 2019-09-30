ولي العهد: الموقوفون لم يوقفوا لأسباب سياسية.. والتحقيقات جارية في قضاياهم والعدالة ستأخذ مجراها

أوضح ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في حوار أجراه مع قناة “CBS” الأمريكية، أن الموقوفين والموقوفات في السجون السعودية لم يوقفوا بسبب مواقف سياسية، إنما لارتكابهم جرائم تمس الوطن والمواطن.
وأكد الأمير محمد في لقائه مع المذيعة “نوره أودونل” ببرنامج “60 دقيقة”، أن العدالة في قضايا الموقوفين ستأخذ مجراها بحقهم جميعاً، وأن التحقيقات جارية في قضاياهم، مشدداً على حرص المملكة على تحقيق العدالة لجميع الموقوفين.
وفي رده عن سؤال حول مزاعم تعرض بعض الموقوفين للتعـذيب، قال الأمير محمد بن سلمان، إن أنظمة المملكة تحرّم التعذيب، مؤكداً أن أي تهمة بالتعذيب ستواجه بمحاسبة قوية، وأن التحقيق جارٍ بشأن هذه المزاعم. وفق “أخبار 24”.
كما شدد ولي العهد خلال المقابلة، على أن المملكة ونظامها السياسي والأمني لم تعرف أي اعتداء أو تعذِيب أو ترهيب لموقوفين أو سجناء أو ذويهم، واصفاً ما يتردد بشأن ذلك بأنها أكاذيب، تروج من قبل جهات معادية للمملكة بهدف التأثير على المجتمع.