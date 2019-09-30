ولي العهد: إذا لم يتخذ العالم موقفا قويًا لردع إيران سنرى المزيد من التصعيد وسترتفع أسعار النفط

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الاعتـداء على أرامكو عمل أحمق استهدف 5% من إمدادات العالم من النفط، وأن الهـجوم ضـرب قلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط السعودية.
وشدد ولي العهد على أن الهجوم الذي جاء برعاية إيران ودعمها ليس له هدف استراتيجي واضح، وأن الهدف الاستراتيجي الوحيد كان أن يثبتوا أنهم حمقى.
وأوضح في حواره مع برنامج “60 دقيقة” على قناة “CBS” الأمريكية أنه إذا لم يتخذ العالم موقفا قوياً لردع إيران سنرى المزيد من التصعيد، وسيصل النفط لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردعها. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يأمل بألا يكون العمل العسكري ضرورياً ضد إيران ويفضل الحل السياسي، والإيرانيون لا يريدون الجلوس على طاولة الحوار، متفقاً مع وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” بأن اعتـداء إيران على “أرامكو” بمثابة إعلان حـرب.