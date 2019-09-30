نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. لقطاتٌ لم تعرض من قبل للحظات الأولى للهجوم على معملي “أرامكو”
30/09/2019   8:30 ص

شاهد.. لقطاتٌ لم تعرض من قبل للحظات الأولى للهجوم على معملي “أرامكو”

+ = -
1067

كشفت لقطات تعرض لأول مرة أذاعها برنامج اخباري على قناة CBS الأمريكية اللحظات الأولى للإعتداء على معملي أرامكو في ابقيق وخريص، الذي وقع السبت 14 سبتمبر الجاري.

وأظهرت اللقطات التي بثها برنامج “60دقيقة” الانفجارات التي حدثت نتيجة مهاجمة المعملين بعدد من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وهو ما كشفت عنه لاحقا الجهات المعنية في المملكة، وتسبب في أضرار في المعملين.

وأوضح مقطع الفيديو أيضا محاولات إطفاء الحرائق التي اندلعت عقب الهجوم، والتي شرع فيها مختصون مباشرة، في محاولة للسيطرة على الحريق منعا لإمتداده إلى مواقع أخرى في الموقع. وفق “أخبار 24”.

 

شاهد.. لقطاتٌ لم تعرض من قبل للحظات الأولى للهجوم على معملي “أرامكو”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885065861.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.