رئيس “الطيران المدني”: تشغيل جميع الرحلات بمطار الملك عبدالعزيز الجديد خلال 5 أشهر

أكد رئيس هيئة الطيران المدني، عبدالهادي المنصوري على اكتمال تشغيل جميع المحطات الداخلية والدولية في الصالة رقم “1” بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال الأشهر الخمسة القادمة.
وأوضح المنصوري أن افتتاح المطار سيساهم في رفع مستوى الخدمات للمسافرين وتوفير سبل الراحة لهم بطريقة حديثة وعصرية، وأن هناك خطة زمنية مُعدة مع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية، وخلال الأشهر القادمة سيكون هناك زيادة لمحطات التشغيل وزيادة للرحلات.
وأضاف وفقاً لـ “الرياض”، أن تشغيل جميع المحطات الداخلية والدولية مرتبط بشركات الطيران ومدى جاهزيتهم وبإذن الله سيتم إعداد جدول زمني لتشغيل بقية المحطات وإعلانه في حينه، ونتوقع أن تنتقل جميع الرحلات خلال 3 – 5 أشهر القادمة.
وأشار إلى أن الانتقال من الصالة الجنوبية إلى المطار الجديد “الصالة 1” يتطلب أن يكون هناك تنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركاء النجاح من ناقلات جوية وشركات مشغلة مثل شركات التموين وشركات الخدمات الأرضية، وجميع الشركاء الآخرين.
وبيّن أن هناك فرص تشغيل مطروحة أمام رجال الأعمال وقريباً ستصدر رخصة جديدة لإحدى الشركات وهي الآن في طور استكمال الإجراءات النظامية داخل هيئة الطيران المدني، وعند الانتهاء من استكمال كافة المتطلبات سيتم الإعلان عنها.