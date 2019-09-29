حمد الله يكشف حقيقة اختراق حسابه على تويتر

نفى المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر، حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اختراق حسابه الشخصي على “تويتر” بالساعات القليلة الماضية، مؤكدًا بأنه من قرر حذفه.
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد تفاجئوا باختفاء علامة التوثيق (الطائر الأزرق) من على الحساب الخاص بنجم النصر، عبد الرزاق حمد الله، أمس السبت، وعقبها دخلوا في أحاديث متبادلة حول الأمر.
وأجمع الرواد على أن الحساب تم اختراقه، وأطلقوا هاشتاج بذلك، وتم توجيه الاتهامات من النصراويين للهلاليين بأنهم وراء ذلك للتأثير على نجم فريقهم.
وكشف هداف الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي، حقيقة اختراق حسابه، في تصريحات صحفية بقوله: “حسابي الشخصي على تويتر لم يكن مخترقًا أبدًا، وأنا من قررت حذف الحساب”.
ويظهر الحساب الشخصي لحمد الله على تويتر، بالوقت الحالي، كحساب عادي، وعلامة (القفل) موجودة أعلاه، علمًا بأنه كان يتابعه قبل حذفه قرابة الـ261 ألف شخص. حسب “أخبار 24”.
وبالوقت نفسه، لم يرد المهاجم الدولي المغربي صاحب الـ28 عامًا، على إمكانية غلق حسابه على موقع التواصل الإجتماعي (إنستجرام)، إذ ظل الحساب الخاص مغلقًا أمس السبت، ولم يستطع أحد الوصول إليه.
ويعاني حمد الله مع فريق النصر صاحب المركز الخامس بعد مرور 5 جولات من الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث لم يسجل سوى هدف واحد بشباك ضمك بالجولة الأولى، عكس موسمه الماضي التاريخي بتوقيعه على 34 هدفًا في 26 مباراة بالمسابقة.