الهلال يكشف حجم إصابة نواف العابد ومدة غيابه .. و البعثة تغادر إلى الدوحة استعداداً للقاء السد

أعلن نادي الهلال عن إصابة لاعبه نواف العابد عن الفريق لمدة عشرة أيام بسبب تعرضه للإصابة.
وقال الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن العابد تعرض لتمزق في عضلة الفخذ سيحتاج على إثره لبرنامج علاجي لمدة 10 أيام.
وسيغيب العابد عن صفوف الهلال خلال لقاء الاتفاق يوم 5 أكتوبر المقبل في الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.و
و أجری فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، مرانه الرئيس استعدادا لمواجهة مضيفه السد القطري، مساء يوم بعد غد الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.حسب “أخبار 24”.
وركز مدير الجهاز الفني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكة، فيما اشتمل المران على: مناورة على جزء من الملعب، تدريبات التسديد والكرات العرضية.
و غادرت بعثة فريق الهلال قبل دقائق إلى الدوحة ، و تقدم رئيس الهلال فهد بن نافل بعثة الفريق المغادرة الى الدوحة مساء اليوم، إذ سيترأس البعثة استعداداً لمواجهة السد القطري مساء بعد غد الثلاثاء.