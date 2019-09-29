ضبط تشكيل عصابي من 5 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة تحت تهديد السلاح بالدمام

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من خمسة أشخاص، بعد ارتكابهم عددا من جرائم السرقة تحت تهديد السلاح.
وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من خمسة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطهم في سرقة منازل ومركبات وسلب عمالة وافدة تحت تهديد السلاح الأبيض.
واعترف المتهمون بعد القبض عليهم بارتكاب 13 جريمة سرقة منازل، و20 جريمة نشل، وسرقة مركبتين لاستخدامهما في عمليات السرقة بمدينة الدمام. حسب “أخبار 24”.
وضُبط بحوزة المتهمين بعض المسروقات عبارة عن مصوغات ذهبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .