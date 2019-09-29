نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > ضبط تشكيل عصابي من 5 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة تحت تهديد السلاح بالدمام
29/09/2019   10:16 م

ضبط تشكيل عصابي من 5 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة تحت تهديد السلاح بالدمام

+ = -
820

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من خمسة أشخاص، بعد ارتكابهم عددا من جرائم السرقة تحت تهديد السلاح.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من خمسة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطهم في سرقة منازل ومركبات وسلب عمالة وافدة تحت تهديد السلاح الأبيض.

واعترف المتهمون بعد القبض عليهم بارتكاب 13 جريمة سرقة منازل، و20 جريمة نشل، وسرقة مركبتين لاستخدامهما في عمليات السرقة بمدينة الدمام. حسب “أخبار 24”.

وضُبط بحوزة المتهمين بعض المسروقات عبارة عن مصوغات ذهبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

ضبط تشكيل عصابي من 5 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة تحت تهديد السلاح بالدمام

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885065803.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.