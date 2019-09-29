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أخبار محلية > “الترفيه” تنفي صحة مقطع فيديو تعاقدات التوظيف في موسم الرياض
29/09/2019   10:12 م

“الترفيه” تنفي صحة مقطع فيديو تعاقدات التوظيف في موسم الرياض

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نفت الهيئة العامة للترفيه صحة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم وجود تعاقدات توظيف في الهيئة خاصة بموسم الرياض.

وقالت الهيئة إن موسم الرياض يود أن يوضح أنه ليست لديه أي تعاقدات مع أي جهة مختصة بالتوظيف، مؤكداً أن فرص العمل المتاحة يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للموسم.

وأهاب موسم الرياض بالجمهور عدم الانسياق وراء الإشاعات أو الإعلانات المضللة، والالتزام بما يرد عبر قنوات الموسم الرسمية فقط، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل الأطراف التي يثبت عدم صحة ادعائها.وفق “أخبار 24”.

“الترفيه” تنفي صحة مقطع فيديو تعاقدات التوظيف في موسم الرياض

أخبار محلية
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