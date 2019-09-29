أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تمديد مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين ممن أتموا 50 عاما فأكثر لمدة ستة أشهر إضافية.
كما كشف عن إضافة خيار البناء الذاتي للمستفيدين من المبادرة ممن هم على قوائم الانتظار في برنامج سكني من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
وأوضح “سكني” في بيان صحافي اليوم، أن تمديد مبادرة دعم الدفعة المقدمة ممن أتم خمسين عاما حتى نهاية شهر مارس 2020، يأتي حرصاً من وزارة الإسكان على الإسهام في تمكين المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة من الاستفادة بالمبادرة والخيارات السكنية المتاحة فيها، مشيراً إلى أن إجمالي المستفيدين من المبادرة خلال الفترة الماضية وصل إلى نحو 4 آلاف مستفيد. وفق “أخبار 24”.
والمبادرة عبارة عن قرض حسن يصل إلى نسبة 20% من قيمة العقار بحد أقصى 140 ألف ريال، إضافة إلى القرض العقاري المدعوم الذي تصل قيمته إلى 500 ألف ريال، ليصل إجمالي ما يحصل عليه المستفيد بحد أقصى 640 ألف ريال.
وتتيح للمستفيدين المسجلين على قوائم الانتظار في “الإسكان” والصندوق العقاري ثلاثة خيارات بعد إضافة خيار البناء الذاتي بجانب خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.