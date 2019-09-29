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أخبار محلية > مدير قطار الرياض: افتتاح القطار وفق الموعد المحدد منتصف 2020
29/09/2019   6:55 م

مدير قطار الرياض: افتتاح القطار وفق الموعد المحدد منتصف 2020

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كشف مدير مشروع قطار الرياض المهندس وليد العكرش، عن أنه سيتم افتتاح القطار وفقا للمواعيد المحددة بمنتصف 2020.

وأوضح العكرش وفقا لموقع “IRJ” المتخصص في أخبار النقل، أنه تمت تجربة مسارات المترو بالرياض، وتمت إزالة نحو 30% من التحويلات، ويتم العمل حاليا على إنشاء 135 مسارًا للدراجات إضافة إلى ممرات المشاة.

وأضاف أن المسارات (2، 3، 4) ستكون أولى الخطوط المُفتتحة، على أن تُفتتح بقية الخطوط بنهاية 2020، كما أنه من المتوقع أن يحمل المترو نحو 1.2 مليون راكب يوميًا، مبيناً أنهم تلقوا طلبات لتوسيع الشبكة إلى أجزاء أخرى من المدينة.وفق “أخبار 24”.

مدير قطار الرياض: افتتاح القطار وفق الموعد المحدد منتصف 2020

أخبار محلية
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