أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي رغبتها في شغل عدد من الوظائف الصحية بمسمى “أخصائي إسعاف وطب طوارئ”، بالتعاقد المؤقت على بند التحول الوطني.
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (طب الطوارئ)، وأن يكون حاصلاً على دورات (BLS) (ACLS) وتكون سارية المفعول، وكذلك إحدى هاتين الدورتين (PHLS) (ITLS).
كما تضمنت الشروط حصول المتقدم على تسجيل مهني ساري المفعول، وتصنيف مهني لمؤهله من هيئة التخصصات الصحية يمكنّه من شغل الوظيفة المطلوبة، ويكون لائقاً صحياً للوظيفة المطلوبة، ويجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية، مع إحضار أصول المؤهلات العلمية والمستندات الثبوتية المطلوبة عند الطلب لاحقاً.
وأشارت إلى ضرورة أن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقاً لحاجة العمل بالهيئة بأي منطقة من مناطق المملكة، لافتة إلى أنه في حال عدم توفر الشروط المشار إليها يستبعد صاحب الطلب نهائياً.
وبينت أن التقديم سيكون بداية من يوم الثلاثاء (1441/02/02هـ)، وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ (1441/02/09هـ)، مشيرة إلى أن طريقة التقديم ستكون من خلال موقع الهيئة على أن يرفق المتقدم المستندات المطلوبة بصيغة الـ”بي دي إف”.
وفق “أخبار 24”.