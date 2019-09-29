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أخبار الخرج > احتفال روضة ملتقى الريان الأهلية بمناسبة اليوم الوطني السعودي
29/09/2019   6:53 م

احتفال روضة ملتقى الريان الأهلية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

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تعود إلينا الذكرى الجميلة والمعطرة بعبق الجهد والجد والإخلاص مناسبة عزيزه تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن، الوطن نعمة وهبنا إياها الله لذلك يجب المحافظة عليه ففيه تنبض حياتنا، ويكبر مستقبلنا, ولذلك يجيب علينا أحياء ذكرى تأسيس الدولة المؤوسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن أل سعود “رحمه الله” لذلك قامت روضة ملتقى الريان الأهلية بالاحتفال باليوم الوطني يوم الأربعاء الموافق 26/1/1441هـ وذلك بالنشيد الوطني في الإذاعة وتقديم ضيافة لأوليا أمور أطفالنا ومشاركة بعض أطفال الروضة في نشيد عن يوم الوطني وفي تمام الساعة التاسعة قام أطفال الروضة  بالتجول على بعض الأركان ركن مهنتي في وطني، الركن فني، ركن الطباعة، ركن المسابقات.

دمت عزيزاً يا وطن، وسلمت من كل المحن وبقيت رمزاً الشموخ والخير على مر الزمن

احتفال روضة ملتقى الريان الأهلية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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