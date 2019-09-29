نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الفرج وجوفينكو يقودان الهلال أمام السد
29/09/2019   2:05 م

الفرج وجوفينكو يقودان الهلال أمام السد

+ = -
521

تقدم الثنائي سلمان الفرج والإيطالي سيبستيان جوفينكو تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، السبت، زملائهما في التدريبات بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما في الأيام الماضية.

ويستعد الهلال لمواجهة منافسه السد القطري في الدوحة لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 الثلاثاء المقبل.

ميدانياً، فرض الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق الأول مناورة على ثلثي مساحة الملعب، وطبق عدداً من الجمل التكتيكية. وفق “الرياضية”.

وتغادر بعثة الفريق العاصمي إلى الدوحة مساء غداً الأحد لمواجهة السد القطري الثلاثاء.

الفرج وجوفينكو يقودان الهلال أمام السد

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885065751.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.