الفرج وجوفينكو يقودان الهلال أمام السد

تقدم الثنائي سلمان الفرج والإيطالي سيبستيان جوفينكو تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، السبت، زملائهما في التدريبات بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما في الأيام الماضية.
ويستعد الهلال لمواجهة منافسه السد القطري في الدوحة لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 الثلاثاء المقبل.
ميدانياً، فرض الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق الأول مناورة على ثلثي مساحة الملعب، وطبق عدداً من الجمل التكتيكية. وفق “الرياضية”.
وتغادر بعثة الفريق العاصمي إلى الدوحة مساء غداً الأحد لمواجهة السد القطري الثلاثاء.