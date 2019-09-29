مصادر: إدارة الأهلي قررت اعتماد المحمدي لقيادة الفريق وتوقف التفاوض مع المدربين الأجانب

كشفت مصادر عن إيقاف إدارة فريق الكرة بالنادي الأهلي المفاوضات مع جميع المدربين الأجانب المرشحين لخلافة الكرواتي برانكو، إيفانكوفيتش، والاعتماد على المدرب الوطني صالح المحمدي.
وأوضحت المصادر بحسب “الشرق الأوسط”، أن ما قدمه المحمدي خلال قيادته الفريق في مباراتين حقق فيهما الفوز على الفتح وفرض التعادل على النصر، فضلا عن الأداء الجيد الذي تم تقديمه، ,أقنع الإدارة بقدرته على قيادة الأهلي في الوقت الحالي.
وبينت أن أسهم المحمدي ارتفعت بعد أن تمكن من فرض الانضباط داخل الفريق، بعد استبعاد أسماء لامعة لعدم الالتزام مثل حسين عبدالغني وسعيد المولد.