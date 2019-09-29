وزراء ومسؤولون ينعون حارس الملك.. وهاشتاق “عبدالعزيز الفغم” الأكثر تداولاً عالمياً

أثار استشهاد الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، غريزة وعاطفة المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من مسؤولين ومشاهير.
وتصدر وسم #عبدالعزيز_الفغم قائمة الأكثر تداولاً (الترند) على “تويتر” عالمياً، بأكثر من 1.3 مليون تغريدة منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك منذ انتشار خبر وفاته، وغرد عدد كبير من الوزراء والمشاهير والمواطنين بالدعاء والترحم على الفقيد.
كما قدم عدد من الوزراء العزاء لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد في وفاة الفغم، وغرد وزير الصحة توفيق الربيعة: “أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله بالعزاء في وفاة اللواء عبدالعزيزالفغم اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنه وأكرم نزله وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. حرس ملوكنا فسكن قلوبنا”.
وكتب وزير الإسكان ماجد الحقيل: “صادق العزاء والمواساة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم، والعزاء موصول لعائلته الكريمة، جبر الله مصابه، اللهم ارحمه برحمتك، واغفر له، وتجاوز عنه، وإنا لله وإنا إليه راجعون”. وفق “أخبار 24”.
كما غرد وزير التجارة ماجد القصبي ناعياً الفغم: “اللهم تقبل عبدك عبدالعزيز الفغم بواسع رحمتك ورضوانك، نشهد الله على حسن خدمته ووفائه لمليكه ووطنه، اللهم أكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه”.
وتابع: “أحرّ التعازي والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولعائلة الفقيد المخلص اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله وغفر له”.