النصر يحتج على «صفراء» حمد الله

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي النصر رفعت احتجاجاً ضد البطاقة الصفراء التي تحصل عليها مهاجم الفريق المغربي عبد الرزاق حمد الله بداعي التمثيل بعد أن أكدت اللقطات أن اللاعب تعرض لإعاقة.
ويذكر أن حكم المباراة رفض الرجوع لتقنية الـ«فار» في أكثر من لقطة وسط استياء كبير من النصراويين.
ومن جانب آخر، ورغم التعادل فإن مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا ظهر سعيداً بعد اللقاء، وذلك بسبب عودة الروح للفريق بالإضافة إلى ظهور الشاب أيمن يحيى بمستوى مميز.
وفي شأن آخر، فضل الجهاز الطبي تأخير عودة النجم النيجيري أحمد موسى حتى ضمان تعافيه بشكل تام وجاهزيته اللياقية، وبالتالي لن يتمكن النصر الاستفادة من خدماته أمام الفيصلي.
كما يواصل الجهاز الطبي تأهيل المحترف البرازيلي جوليانو، وذلك بعد إصابته في عضلات البطن.
وكان مدرب النصر البرتغالي فيتوريا قد أشار إلى أن عودة الثلاثي عبد الفتاح آدم والبرازيلي جوليانو والنيجيري أحمد موسى ستشكل إضافة قوية بعد فترة التوقف المقبلة.
من جهة ثانية، توترت الأوضاع في البيت النصراوي من جديد بعد أن غرد عضو الشرف فهد العجلان قائلاً: «يا أبو سلمان الحلافي مثل ما سلمناك النادي أوفِ بوعدك اللي وعدته لي أنا وفهد المشيقح وإلا قدم استقالتك بكره – لا يكلف الله نفساً إلا وسعها».
ولقيت هذه التغريدة ردود فعل كبيرة بين جماهير النصر التي استغربت من العجلان تغريدته، خصوصاً أنه قد عرف عنه عدم الدخول في مهاترات أو تصريحات منذ دخوله الوسط الرياضي.
من جانب آخر، كدت مصادر مطلعة أن رئيس النادي صفوان السويكت يتجه لإصدار بيان مطول للرد على عدد من الاتهامات التي طالت إدارته.