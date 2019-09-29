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أخبار محلية > “الضمان الصحي”: وثيقة التأمين تغطي التطعيمات الموسمية ومنها “الإنفلونزا”
29/09/2019   1:58 م

“الضمان الصحي”: وثيقة التأمين تغطي التطعيمات الموسمية ومنها “الإنفلونزا”

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أفاد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك بأن وثيقة التأمين الصحي تغطي التطعيمات الموسمية ومنها تطعيم “الإنفلونزا”.

وأوضح المعارك أن التغطية التأمينية تتضمن الإجراءات الوقائية المدرجة على جدول التطعيمات الوطني الذي حوى ما يزيد على (36) تطعيماً.

ودعا جميع المؤمن لهم من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم بضرورة أخذ التطعيمات الوقائية التي تسهم في تعزيز مستوى الحماية لهم من الأمراض أو العدوى. وفق “أخبار 24”.

وبين أن حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500) ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى ومعالجة أمراض الأسنان واللثة وفقاً لجدول الوثيقة.

“الضمان الصحي”: وثيقة التأمين تغطي التطعيمات الموسمية ومنها “الإنفلونزا”

أخبار محلية
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