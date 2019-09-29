نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التحالف”: الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً من صنعاء وسقط في صعدة
29/09/2019   1:57 م

“التحالف”: الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً من صنعاء وسقط في صعدة

+ = -
599

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم (الأحد) صاروخاً باليستياً من صنعاء وسقط في محافظة صعدة باليمن.

وأوضح المالكي أن الميليشيات استخدمت الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، منوهاً إلى استمرارها بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائياً على المدنيين والتجمعات السكانية.

وأكد أن قيادة التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي. وفق “أخبار 24”.

“التحالف”: الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً من صنعاء وسقط في صعدة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885065725.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.