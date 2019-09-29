“التحالف”: الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً من صنعاء وسقط في صعدة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم (الأحد) صاروخاً باليستياً من صنعاء وسقط في محافظة صعدة باليمن.
وأوضح المالكي أن الميليشيات استخدمت الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، منوهاً إلى استمرارها بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائياً على المدنيين والتجمعات السكانية.
وأكد أن قيادة التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي. وفق “أخبار 24”.