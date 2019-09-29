نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التجارة” تمنح مهلة 60 يوماً لتصحيح لوحات المحلات التجارية
29/09/2019   1:58 م

“التجارة” تمنح مهلة 60 يوماً لتصحيح لوحات المحلات التجارية

+ = -
625

منحت وزارة التجارة والاستثمار مهلة شهرين للقيام بتصحيح اللوحات التجارية، وجاءت الموافقة بهدف قيام مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية بدورها في توعية وتثقيف قطاع الأعمال بخصوص هذا التصحيح.

وتأتي الموافقة من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، بناءً على طلب مجلس الغرف بحسب صحيفة “عكاظ”، وذلك لحث قطاع الأعمال على الاستفادة من التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لإطلاع المشتركين وأصحاب المحلات على هدف المبادرة والمساهمة في زيادة الوعي.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة تهدف إلى حماية المستهلك من التضليل وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وحماية الهويات التجارية، وضمان عدم التحايل باستخدام الأسماء، من خلال تصحيح اللوحات التجارية المضللة.

“التجارة” تمنح مهلة 60 يوماً لتصحيح لوحات المحلات التجارية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885065724.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.