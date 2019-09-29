“الزياني” يوضح آلية ضبط وسداد مخالفات لائحة الذوق العام

أكد رئيس جمعية الذوق العام بدر الزياني أن لائحة الذوق العام التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخراً، تشمل المواطنين والوافدين، لافتا إلى أن الشرطة هي المنوط بها ضبط المخالفين ورصد المخالفات بحقهم.
وأوضح الزياني أن آلية تحرير المخالفات تكون عن طريق رقم بطاقة الهوية للمخالف، كما هي المخالفات المرورية، مبينا وفقاً لصحيفة “اليوم” أن عملية تسديد المخالفات ستكون إلكترونياً.
وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أعلن بدء تطبيق لائحة الذوق العام ودخولها حيز النفاذ أمس (السبت)، حيث تحتوي على 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات، أقلها 50 ريالاً، وأعلاها 3 آلاف ريال.