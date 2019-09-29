شرطة مكة تكشف عن ملابسات استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم وتؤكد مقتَل الجاني

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة عن ملابسات حادِثة استشهاد اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدةً مقَتَل الجاني وإصابة 5 من رجال الأمن.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة بأنه في مساء أمس (السبت)، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي/ عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي/ ممدوح بن مشعل آل علي.
وأضاف أنه أثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء “الفغم” والمدعو “آل علي”، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سِلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية باشرت الموقع الذي تحصن بداخله الجاني، فبادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، ما أسفر عن مقتَل الجاني على يد قوات الأمن، واستشهاد اللواء الفغم بعد نقله إلى المستشفى جراء إصابته برصاص الجاني. وفق “أخبار 24”.
وبيَّن أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي -سعودي الجنسية- وجيفري دالفينو ساربوز ينغ -فلبيني الجنسية- الموجودين بالمنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.