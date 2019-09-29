رئيس هيئة الطيران: قريباً رخصة جديدة لإحدى الشركات لتشغيل الرحلات الداخلية

كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، عن قرب إصدار رخصة جديدة لإحدى الشركات لتشغل الرحلات الداخلية في المملكة.
وقال المنصوري بحسب “الرياض” إن الرخصة في طور استكمال الإجراءات النظامية داخل هيئة الطيران المدني، وسيُعلن عنها عند الانتهاء من استكمال كافة المتطلبات.
وأشار إلى أن العمل في مشروع تطوير الصالتين (3 و4) في مطار الملك خالد الدولي يسير وفق البرنامج الزمني والخطط المحددة له، حيث إن هناك متطلبات في البنية التحتية تتطلب التصنيع في خارج المملكة وتتطلب وقتاً للتصنيع والتوريد ومن ثم التركيب.