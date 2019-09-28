المقهوي يكشف حقيقة لقطة دكة البدلاء المثيرة للجدل

كشف حسين المقهوي لاعب الأهلي، حقيقة لقطة دكة بدلاء فريقه قبل الدخول لأرضية الملعب، في مباراة النصر مساء الجمعة بقمة الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأثارت لقطة المقهوي قبل نزوله بديلًا لزميله الجزائري يوسف البلايلي في مباراة النصر التي انتهت بالتعادل السلبي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في الساعات القليلة الماضية.
وأوضح المقهوي في تصريحات تلفزيونية وفق موقع “كووورة”، أنه قام بوضع “فيكس” على صدره لتوسيع التنفس وفتح الممرات الهوائية في أنفه، وذلك في ظل الرطوبة العالية بأرضية الجوهرة المشعة، وهو ما يفعله لاعبون كثيرون ولا تحتاج للتفسيرات الغريبة.
وش يسوي المقهوي ؟😳
— ريفيلينو™️ (@RiveIlino) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩