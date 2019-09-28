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اخبار رياضية > اختراق حساب لاعب النصر عبد الرزاق حمدالله على “تويتر”
28/09/2019   11:00 م

اختراق حساب لاعب النصر عبد الرزاق حمدالله على “تويتر”

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تمكّن “هكر” اليوم السبت من اختراق الحساب الرسمي للمحترف المغربي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبد الرزاق حمدالله.

وقام المخترق بنشر عدة تغريدات على حساب اللاعب، كما قام بإلغاء المتابعة لعدد من الحسابات، حتى تقلص عدد متابعيه إلى 81 متابعاً فقط، وبعد ذلك اختفى الحساب بصورة مفاجئة.

يُذكر أن اللاعب تعرّض لهجوم حاد خلال الأيام الماضية، وزاد عليه الهجوم بعد مباراة فريقه أمام الأهلي التي أقيمت مساء أمس الجمعة ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب محاولته خداع الحكم في إحدى الحالات، بحسب تحليل بعض الإعلاميين. وفق “أخبار 24”.

اختراق حساب لاعب النصر عبد الرزاق حمدالله على “تويتر”

اخبار رياضية
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