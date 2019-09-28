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اخبار رياضية > قبل السد.. كاريلو يعود.. وجيوفينكو في العيادة
28/09/2019   11:02 م

قبل السد.. كاريلو يعود.. وجيوفينكو في العيادة

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تقدم البيروفي أندري كاريلو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجمعة، زملائه في تدريبات فريقه بعد تعافيه من “شد عضلي”، فيما تواجد زميله الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في العيادة بعد خروجه مصاباً في فوز الأزرق أمام التعاون 2-1 الخميس.

وظهر كاريلو اليوم خلال استعدادات الهلال لمواجهة منافسه السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 السبت المقبل.

وتواجد الإيطالي جيوفينكو في عيادة النادي العاصمي نظير شعوره بالآم في العضلة الخلفية حرمته من اكمال مباراة فريقه امس امام التعاون، بينما واصل زميله سلمان الفرج برنامجه التاهيلي المعد له مسبقاً. وفق “الرياضية”.

ميدانياً، فرض الروماني رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل التكتيكية على اللاعبين خلال المناورة التي اجروها على جزء من الملعب، ومن المقرر أن يؤدي الفريق الأزرق يوم غدٍ السبت تدريباً مغلقاً.

قبل السد.. كاريلو يعود.. وجيوفينكو في العيادة

اخبار رياضية
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