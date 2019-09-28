المملكة تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولية

فازت المملكة، اليوم السبت، بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة لثلاث سنوات.
وترأس وفد المملكة إلى الاجتماع الأربعين للجمعية العمومية للمنظمة وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني نبيل العامودي.
وتحقق المملكة منذ عام 1986م فوزاً متتالياً في الانتخابات التي تقام كل ثلاثة أعوام، ما يعكس دور المملكة في صناعة النقل الجوي.
يشار إلى أن المملكة من أكبر الدول الداعمة لمنظمة الإيكاو، حيث يشارك الخبراء السعوديون في لجان المنظمة وفرقها المتخصصة، وتستضيف المملكة مقر منظمة مراقبة السلامة الإقليمية والمقر الدائم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني.وفق “أخبار 24”.