نجل حميدان التركي يكشف آخر التطورات في قضية والده

كشف تركي حميدان التركي نجل السجين السعودي في أمريكا حميدان التركي عن آخر التطورات في قضية والده، وذلك بعد قرار رفض الإفراج المشروط عنه الذي صدر في شهر يوليو الماضي.
وقال التركي إن فريق الدفاع عن والده رفع القضية للمحكمة العليا لإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف، كما تم طلب مرافعة أخرى لتقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى.
وأضاف أن المحكمة العليا أصدرت قراراً الأسبوع الماضي برفض طلب تقليل مدة المحكومية والإفراج المشروط لحين انتهاء إجراءات المرافعات الأخرى بعد عرضه على ٦ قضاة وتصويت ٣ بالقبول و٣ بالرفض، وفي هذه الحالة تم تثبيت قرار محكمة الاستئناف بالرفض. حسب “أخبار 24”.