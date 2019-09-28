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أخبار محلية > “الجوازات”: النظام لا يرسل إشعاراً لولي الأمر عند سفر موليته التي بلغت 21 عاماً
28/09/2019   10:56 م

“الجوازات”: النظام لا يرسل إشعاراً لولي الأمر عند سفر موليته التي بلغت 21 عاماً

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أكد الحساب الرسمي للخدمات الإلكترونية للمديرية العامة للجوازات أن بإمكان من بلغت السنّ القانونية من المواطنات (21 عاماً) السفر دون تصريح من ولي الأمر.

وأوضح كذلك أن النظام لا يرسل إشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة (sms) لولي أمر المواطنة حال سفرها.

جاء ذلك في إجابة عن استفسار مواطنة قالت إنها تبلغ من العمر 33 عاماً وسألت عمّا إن كانت تحتاج إذن ولي أمرها وما إن كان سيصله إشعار بسفرها عبر الرسائل النصية القصيرة. وفق “أخبار 24”.

وأجاب حساب الخدمات الإلكترونية للجوازات: “لا يلزم تصريح سفر لمن بلغ السن القانوني 21 سنة، كما أن النظام لا يرسل رسالة إشعار حيال السفر”.

“الجوازات”: النظام لا يرسل إشعاراً لولي الأمر عند سفر موليته التي بلغت 21 عاماً

أخبار محلية
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