بيع لوحة مركبة بـ2.3 مليون درهم في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن بيع 20 رقماً للوحات المركبات التي تحمل شعار “إكسبو” بمبلغ 4 ملايين و166 ألف درهم، وذلك في مزاد علني جرى فيه بيع 100 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة.
وجاء ضمن أغلى الأرقام التي بيعت، الرقم L 21 بشعار “إكسبو” وبلغت قيمته مليونين و340 ألف درهم، والرقم U 2020 بـ134 ألف درهم، والرقم x1851 بـ34 ألفا.
يُذكر أن الأرقام التي ستحمل رمز إكسبو تم اختيارها لتسهم في نشر الوعي بهذا الحدث، كرقم 1851 تاريخ أول إكسبو دولي، و1970 تاريخ أول مشاركة إماراتية في إكسبو الدولي، و2013 تاريخ فوز الإمارات بحق استضافة هذا الحدث الذي يُتوقع أن يكون أحد أكثر نسخ إكسبو الدولي تنوعا وشمولا في التاريخ. حسب “أخبار 24”.
الرقم L 21 بشعار #إكسبو يباع بأعلى قيمه من بين الارقام المعروضة في المزاد العلني للوحات المركبات بلغت قيمته مليونين و 340 الف درهم#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/be5vheHpua
— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩
بيع الرقم U 2020 بـ 134 الف درهم في المزاد العلني للوحات المركبات الذي تعقده #طرق_دبي الان وتطرح فيه 20 رقماً تحمل شعار #إكسبو#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/51d7QNe0kM
— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩