كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن الالتزامات المفروضة على الشخص الممارس للتجارة الإلكترونية وليس لديه سجل تجاري، وذلك استعداداً لبدء تطبيق نظام التجارة الإلكترونية 2019.
وأوضح عبدالرحمن الحسين المتحدث باسم الوزارة أن نظام التجارة الإلكترونية مكّن الشخص الممارس لهذا النشاط ولا يمتلك سجلا بأن يعمل فيه، وألزمه بإيضاح مقر العمل أو محل إقامته، وبياناته الخاصة الاسم والعنوان ووسائل الاتصال.
وأضاف أن من الالتزامات الأخرى حماية بيانات المستهلك، وفي حال مخالفة أحكام النظام يخضع للعقوبات المنصوص عليها، كما يلتزم بتقديم كافة بيانات العقد الإلكتروني وفق النظام، وأتاح له توثيق نشاطه التجاري عبر جهات التوثيق.
وفق “أخبار 24”.