أرست وزارة البيئة والمياه والزراعة عقداً بقيمة 397.8 مليون ريال لتنفيذ مشروع الخطّ الناقل للمياه المجددة من محطات أبها وخميس مشيط إلى المنتزه الوطني في بيشة.
وتبلغ مدة المشروع 24 شهراً، ويتكون من خط ناقل بطول 100 كلم وثلاثة خزانات كسر تبلغ سعتها الإجمالية 7 آلاف متر مكعب.
ويهدف المشروع إلى تطوير المنتزهات الوطنية والزراعة على طول الخط الناقل للمياه، واستخدام المياه المجددة في التنمية الاقتصادية والريفية.
كما يسهم المشروع في إحياء المنتزهات الطبيعية خارج المدن، وإنشاء مسطحات خضراء ومدن زراعية، وتطوير الحدائق وتوسيع عمليات التشجير.
وفق “أخبار 24”.